Адетокунбо: многие люди всё ещё сомневаются в «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями от победы над «Бостоном» в полуфинальной серии Восточной конференции, отметив, что, невзирая на успех команды, многие по-прежнему в ней сомневаются.

«Четыре победы кряду в серии? Думаю, дело в настрое. В первом матче мы не были сфокусированы и не были самими собой. К следующим играм мы подошли уже с другим настроем.

На протяжении всего года мы работали над тем, чтобы оказаться в нынешнем положении и демонстрировать хороший баскетбол. Многие люди всё ещё сомневаются в нас, таков мир нашего спорта. Мы осознаём, что никогда ещё не забирались так далеко, но мы тяжело работали ради достижения этой цели. Нас не волнует мнение других людей», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.