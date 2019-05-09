Куртинайтис: в НБА фактор тренера практически ничего не решает

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением о возможной карьере Шарунаса Ясикявичуса в НБА.



«Сможет ли Шарунас Ясикявичус быть успешным в НБА? В НБА фактор тренера практически ничего не решает. Там другой стиль, все правила лиги сделаны под то, чтобы игрок показывал себя индивидуально. Если в твоем составе есть баскетболисты, умеющие играть 1-на-1 на высоком уровне, то ты можешь рассчитывать на успех. Европейские тактики там действовать не будут.



Тем более, есть пример в виде Дэвида Блатта. Он справлялся со своей работой в «Кливленде» очень хорошо, но в клубе все равно чем-то были недовольны. Видимо, потому что он прежде всего пытался наладить дисциплину в команде. А как можно дисциплинировать этих миллионеров из НБА?



Я считаю, что сразу идти в бой в роли главного тренера команды НБА Шарунасу Ясикявичусу не нужно. Он очень умный, талантливый и перспективный тренер, но для начала нужно прощупать почву и набраться опыта в американском баскетболе», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.