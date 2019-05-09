Лукич: думаю, мы не опозорили Нижний Новгород

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Поздравляю ЦСКА с заслуженным выходом в полуфинальную серию. Сегодня мы показали характер: не опустили руки при «-19», добавили в скорости принятия решений и уменьшили отставание до 5 очков. У нас была возможность сократить еще, но, к сожалению, тактическая ошибка одного из игроков помешала нам сделать это. Думаю, мы не опозорили Нижний Новгород, и болельщики сегодня увидели достойный коллектив», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 80:72 (25:19, 20:16, 25:16, 10:21) в пользу ЦСКА. Эта победа позволила московской команде оформить выход в полуфинал, одержав победу в серии со счётом 3-1.