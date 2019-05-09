Доневалд: «Локомотив» плохо защищался и многое позволял игрокам «Зенита»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал поражение команды в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», обратив внимание на ошибки подопечных, которые привели к неудачному исходу.

«Зенит» сыграл сильно и заслужил победу. В решающий момент соперники действовали как команда, чего нельзя сказать о нас. Вот и вся разница. Кроме того, мы плохо защищались и слишком многое позволяли игрокам «Зенита» на своей половине площадки. В четвертой игре наши настрой и самоотдача должны быть совсем другими, мы не имеем права заканчивать плей-офф таким образом», — цитирует специалиста официальный сайт краснодарского клуба.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Зенита». Четвёртая игра состоится 11 мая в Санкт-Петербурге.