Плаза: «Зенит» заслужил победу, но устраивать вечеринку мы ещё не можем

Главный тренер БК «Зенит» Жоан Плаза прокомментировал результат третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью». Встреча завершилась со счётом 94:78 в пользу питерцев. После этого «Зенит» вышел в серии вперёд (2-1).

«Сегодня «Зенит» заслужил победу. Но мы не можем устроить вечеринку — это лишь ещё один шаг к цели. Сегодняшний успех не будет стоить ничего, если мы не сможем выиграть ещё один матч в этой серии. Я надеюсь, что на четвёртой игре трибуны проявят себя ещё мощнее — нам очень нужна поддержка болельщиков. Сейчас у нас есть шанс опровергнуть ставки и пройти дальше»,— приводит слова Плазы пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч серии состоится 11 мая.