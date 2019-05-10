Дюрант выбыл до конца серии с «Хьюстоном»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант из-за лёгкого растяжения правой голени пропустит остаток полуфинальной серии Западной конференции, сообщает ESPN. По информации источника, он пройдёт повторное обследование через неделю.

Напомним, Кевин получил повреждение в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:99). «Голден Стэйт» после пяти встреч обыгрывает «Хьюстон» — 3-2.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кевин набирает 34,2 очка, собирает 5,2 подбора, отдаёт 4,9 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за 39,1 минуты в среднем за игру.

«Рокетс» и «Уорриорз» проведут шестую встречу в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» 11 мая, начало — в 4:00 мск.