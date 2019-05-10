«Лейкерс» проведут собеседование с Вогелом

«Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт собеседование с Фрэнком Вогелом относительно вакантной должности главного тренера команды, сообщает Lоs Angeles Times. Ранее он рассматривался в качестве ассистента Тайрона Лю, однако с ним не удалось договориться об условиях контракта.



45-летний Вогел провёл в НБА 8 сезонов, возглавляя «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». Он 5 раз выводил «Индиану» в плей-офф, дважды добравшись до финала Восточной конференции. До этого специалист уже работал в «Лейкерс» в качестве скаута в сезоне-2005/06.



Другими кандидатами на вакантный пост являются бывший тренер «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» Майк Вудсон и экс-наставник «Мемфис Гриззлиз» и «Бруклин Нетс» Лайонел Холлинз.

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