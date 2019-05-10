Эмбиид: готов сыграть весь матч без замен, если это будет нужно для победы

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид после шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» подчеркнул, что проблемы со здоровьем не помешают ему сделать всё для успеха команды.



«Это плей-офф. Если я нужен команде на площадке 45 минут, то буду играть 45 минут через боль. И если понадобится провести всю встречу без замен, то я смогу. В седьмом матче серии я заставлю себя сделать всё возможное и невозможное. Я выйду на паркет и буду готов ко всему», – цитирует Эмбиида ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» 112:101. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3-3. Эмбиид в этом матче набрал 17 очков, совершил 12 подборов, отдал передачу, сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 36 минут.

«Филадельфия» обыграла «Торонто», счёт в серии 3-3