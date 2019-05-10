Джоэл Эмбиид поставил роскошный блок-шот Каваю Леонарду

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал автором одного из самых ярких моментов шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Он вовремя вышел на подстраховку под кольцо и поставил роскошный блок-шот одной рукой лёгкому форварду соперника Каваю Леонарду, который обыграл своего оппонента, прорвался под щит и пытался завершить проход данком.



Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» 112:101. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3-3. Эмбиид в этом матче набрал 17 очков, совершил 12 подборов, отдал передачу, сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 36 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.