Керр: что делать без Дюранта? Найду среди запасных кого-то, кто наберёт 35 очков

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сохраняет чувство юмора несмотря на то, что лёгкий форвард команды Кевин Дюрант из-за травмы ноги выбыл из строя до конца серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».



«Что я буду делать без Дюранта? Найду среди запасных кого-то, кто сможет набрать 35 очков. А также поставить 2 блок-шота, совершить 11 подборов и отдать 9 передач.



А если серьёзно, то Кевин – наш лучший игрок в плей-офф. Он феноменален. И это большая потеря. Но у нас опытная и уверенная в себе команда. Она становилась чемпионом. Так что не вижу причин, по которым мы не выиграем серию», – цитирует Керра ESPN.



В текущем плей-офф Дюрант набирает по 35,4 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 5 передач за 40 минут в среднем за игру.



«Голден Стэйт» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-2.

Дюрант выбыл до конца серии с «Хьюстоном»