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Смарт: говорить, что лидерские качества Ирвинга погубили «Бостона» – полный бред

Смарт: говорить, что лидерские качества Ирвинга погубили «Бостона» – полный бред
Баскетбол / НБА

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказал мнение о роли разыгрывающего Кайри Ирвинга в выступлении команды в плей-офф НБА.

«Когда говорят, что лидерские качества Ирвинга мешали командной игре «Бостона», то это полный бред. Никто из нас не знает, через что ему пришлось пройти. Это могут себе представить, наверное, всего несколько человек в мире.

Кайри знал, что пришёл в команду, где уже была отлажена игра. Он беспокоился о том, что может разрушить построенное, и не хотел этого. Мы приняли его с распростёртыми объятиями. А говорить, что его лидерские качества погубили «Селтикс» – ерунда.

Мы просто не нашли способ победить «Милуоки». В этом никто не виноват. Так уж вышло», – цитирует Смарта ESPN.

«Бостон» уступил в серии второго раунда плей-офф НБА «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.

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