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«Химки» на выезде победили «Астану» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Химки» на выезде победили «Астану» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Астану» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и оформили выход в полуфинал, присоединившись там к УНИКСу и ЦСКА, оформившими выход в 1/2 финала ранее.

Встреча началась в равной борьбе, первая четверть осталась за хозяевами паркета с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке гости смогли немного прибавить и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли со счётом 50:48 в пользу подмосковной команды.

Третий игровой отрезок так же остался за «Химками» — их преимущество к заключительной четверти достигло пяти очков. В четвёртой десятиминутке гости уверенно действовали в игровых эпизодах и довели встречу до уверенной победы — 88:81 (24:25, 26:23, 17:14, 21:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Микки, набравший 25 очков.

Единая лига ВТБ
10 мая 2019, пятница. 14:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
81 : 88
(25:24, 23:26, 14:17, 19:21)
Химки
Химки, Россия
Астана: Холт, Клеммонс, Мурзагалиев, Дженкинс, Ергали, Жигулин, О'Брайен, Гаврилов, Марчук, Хортон, Майдекин, Гросселл
Химки: Швед, Тимма, Крокер, Вяльцев, Зайцев, Маркович, Моня, Губанов, Зубков, Дженкинс, Томас, Микки
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