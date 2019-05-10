«Химки» на выезде победили «Астану» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Астану» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и оформили выход в полуфинал, присоединившись там к УНИКСу и ЦСКА, оформившими выход в 1/2 финала ранее.



Встреча началась в равной борьбе, первая четверть осталась за хозяевами паркета с минимальным преимуществом. Во втором игровом отрезке гости смогли немного прибавить и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли со счётом 50:48 в пользу подмосковной команды.



Третий игровой отрезок так же остался за «Химками» — их преимущество к заключительной четверти достигло пяти очков. В четвёртой десятиминутке гости уверенно действовали в игровых эпизодах и довели встречу до уверенной победы — 88:81 (24:25, 26:23, 17:14, 21:19).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Микки, набравший 25 очков.