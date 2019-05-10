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Райкович — лучший тренер Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19

Райкович — лучший тренер Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер казахстанской «Астаны» Эмиль Райкович признан лучшим тренером чемпионата Единой Лиги ВТБ-2018/19, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ. Награждение состоялось сегодня в Нур-Султане перед третьим матчем 1/4 финала плей-офф между «Астаной» и «Химками» — приз тренеру вручили генеральный секретарь Национальной федерации баскетбола Казахстана Ален Танатаров и генеральный менеджер «Астаны» Олимпийский чемпион Сеула Валерий Тихоненко.

Под руководством 40-летнего македонского специалиста «Астана» провела лучший сезон в своей истории. В чемпионате-2018/19 казахстанская команда одержала рекордные 15 побед (57,7% — также лучший результат), что позволило ей занять 6-е место по итогам сезона.

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