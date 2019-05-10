Куртинайтис: несмотря на победу 3-0, серия с «Астаной» не была для нас простой

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от выхода команды в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, что сегодня, 10 мая, «Химки» на выезде обыграли «Астану» и закрыли серию со счётом 3-0.

«Прежде всего я рад, что мы вышли в полуфинал. Знали, что даже несмотря на две победы в Химках, легко в Казахстане не будет, так как для «Астаны» этот матч мог стать «последним звонком». У них достаточно хороших игроков, также я хотел бы отметить тренера, который держит команду в дисциплине. Сегодня в первой половине успех был на стороне соперника, потому что они забили 8 из 12 трёхочковых, хотя успех всегда приходит к тому, кто старается.

Хотел бы отдать должное «Астане» и их тренеру Эмилю Райковичу за эту серию, которая не была для нас простой, несмотря на победу 3-0. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это наша защита, особенно в самые нужные моменты. Это было и здесь, и в Химках. Конечно, у нас есть большой потенциал в нападении, где мы должны солиднее контролировать ситуацию, потому что было много неудачных бросков. Возможно, некоторые игроки не до конца собрались на этот матч и подумали, что будет легко. В целом, мы сыграли неплохо и вышли в следующий этап, где начинаются самые ответственные матчи", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».