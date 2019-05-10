Райкович: у «Астаны» был шанс обыграть «Химки»

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал поражение команды в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от «Химок», в результате которого коллектив из Казахстана завершил выступление в сезоне. «Астана» не сумела взять ни одного матча в серии с «Химками» и уступила 0-3.

«Сегодня мы показали хорошую игру. У нас был шанс выиграть матч, но всё же «Химки» заслужили свою победу. Я очень горжусь своими игроками, они сделали этот сезон самым успешным в истории клуба. Надеюсь, в следующем году у «Астаны» будет ещё больше болельщиков и любителей баскетбола», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, сегодня, 10 мая, Райкович получил награду лучшего тренера сезоне в Единой лиге ВТБ.