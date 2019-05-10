Ильницкий — о матче с «Зенитом»: пути назад нет

Завтра, 11 мая, состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Счёт в серии — 2-1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга, и в случае очередного поражения «Локомотива» краснодарцы вылетят из турнира.

В преддверии очередной встречи ожиданиями от неё поделился форвард «Локомотива» Станислав Ильницкий.

«Пути назад нет, проигрываем в серии — 1-2. Настраиваемся на четвёртый матч как на главный в сезоне. Непростая ситуация, но мы дадим бой «Зениту». Нужно поднять уровень агрессии и сражаться за каждый мяч», — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Отметим, победитель пары «Зенит» — «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги ВТБ встретится с ЦСКА.