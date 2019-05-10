Руководство «Лейкерс» проведёт собеседование с Бикерстаффом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает пребывать в поиске нового главного тренера команды. В расширенный список кандидатов на вакантную должность попал и экс-наставник «Мемфис Гриззлиз» Джей Би Бикерстафф, сообщает Clutch Points. Боссы калифорнийского клуба проведут собеседование со специалистом в ближайшее время.

«Лейкерс» остались без главного тренера после завершения регулярного чемпионата, когда этот пост покинул Люк Уолтон. Долгое время основным кандидатом на его место был Тайрон Лю, но он отказался от трёхлетнего контракта, так как хотел получить более длительное соглашение с клубом.

Бикерстафф был уволен с поста главного тренера «Мемфиса» по завершении регулярного чемпионата. Коллектив из Теннесси по итогам сезона не смог пробиться в плей-офф, одержав 33 победы при 49 поражениях. Всего Бикерстафф в НБА провёл 216 матчей на посту главного тренера команд и сумел одержать в них 85 побед при 131 поражении. До работы в «Мемфисе» он возглавлял «Хьюстон Рокетс».