Тони Паркер — о возможном завершении карьеры в межсезонье: шансы — 50 на 50

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер всерьёз рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры.

«Возможность завершения карьеры? Шансы на это — 50 на 50. Я ещё не принял решения. Я сказал команде, что дам им ответ в июне. У меня есть большие сомнения. Мне нечего доказывать. Хочу проводить время с семьёй. Но есть и другая часть меня, которая хочет провести последний сезон в НБА. К тому же лига проведёт матч во Франции, в Париже. Это будет прекрасное событие», — приводит слова Паркера Eurohoops.

В завершившемся регулярном чемпионате Паркер принял участие в 56 матчах, набирая в них 9,5 очка и совершая 3,7 передачи за 17,9 минуты в среднем. До перехода в «Шарлотт» француз провёл 17 сезонов в «Сан-Антонио» и завоевал с командой четыре титула.