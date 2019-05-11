Биллапс: «Лейкерс» продемонстрировали Лю неуважение

Экс-игрок НБА, а ныне известный аналитик Чонси Биллапс считает, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не проявило должного уважения к Тайрону Лю и именно поэтому тот отказался от должности главного тренера калифорнийской команды.

«Они предложили Лю трёхлетний контракт, в то время как ранее давали недавно ушедшему Уолтону пятилетнее соглашение. В „Лейкерс“ хотели подобрать для Лю тренерский штаб. Они продемонстрировали неуважение. Не знаю, куда они идут и что планируют делать.

Это было невероятно неуважительно по отношению к Тайрону. Он тренер, который завоёвывал титул. У «Лейкерс» 16 чемпионских титулов, можно было предположить, что в клубе уважают чемпионов, но это не так", — приводит слова Биллапса Clutch Points.