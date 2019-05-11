Карри в шестой игре с «Хьюстоном» набрал все свои очки во второй половине матча

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 118:113. Лидер «воинов» Стефен Карри собрал коллекцию из 33 очков, 5 подборов и 4 результативных передач. Он реализовал 4 броска из 11 из-за дуги и 11 из 11 с линии штрафных.

Все свои очки Стивен набрал во второй половине встречи. В заключительные 12 минут Карри записал в свой актив 23 балла, установив личный рекорд результативности за четверть в плей-офф.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 35 очков. Он реализовал 6 бросков из 15 из-за дуги и 7 из 12 с линии штрафных.

«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).