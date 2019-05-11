Джеймс: никогда не недооценивай тех, у кого чемпионское сердце

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выход «Голден Стэйт Уорриорз» в финал Западной конференции НБА. «Воины» в шести матчах сломили сопротивление «Хьюстон Рокетс».

«Никогда не недооценивай тех, у кого чемпионское сердце», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Самым результативным игроком шестой встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 35 очков. В составе победителей 31 очко набрал Стефен Карри, 27 – Клэй Томпсон (7 из 13 из-за дуги).

«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы одержали 37 побед.