Ключевые трёхочковые Карри и Томпсона — в обзоре матча «Рокетс» — «Уорриорз»

В шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» и завершилась победой команды из Окленда — 118:113, 4-2.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден, собравший коллекцию из 35 очков, 8 подборов, 5 передач и 4 перехватов. Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 33 очка, собрал 5 подборов и отдал 4 результативные передачи. Защитник калифорнийцев Клэй Томпсон записал в актив 27 очков, 2 подбора, 2 передачи, 2 блок-шота и 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

В финале Западной конференции «Голден Стэйт» сыграет с победителем серии «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).