Владелец «Хьюстона»: обещаю, что мы станем чемпионами с Харденом

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта дал комментарий после вылета команды из плей-офф. В шестом матче серии второго раунда с «Голден Стэйт Уорриорз» техасцы уступили на своей площадке со счётом 113:118 (2-4).

«Очень разочарован. «Уорриорз» надрали нам задницу на нашей площадке. Они выиграли четвёртую четверть с разницей в 10 очков. Такое неприемлемо. Мы просто должны быть лучше.

Знаю, мы справимся с ситуацией. Наше время придёт. Джеймсу Хардену 30 лет. Майкл Джордан завоевал первый титул к 30 годам, то же самое касается Хакима Оладжьювона. Обещаю, мы станем чемпионами с Харденом.

Не собираемся сидеть на месте, будем сражаться каждый год. Собираемся сильно провести межсезонье. Сделаем всё, чтобы команда стала лучше. Не будем сидеть сложа руки, могу пообещать», — сказал Фертитта после игры.