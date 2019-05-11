В «Нью-Йорке» не уверены, что Уильямсон достигнет уровня Джеймса или Дэвиса

Руководство «Нью-Йорк Никс» сомневается, что главный кандидат на выбор под первым номером на предстоящем драфте НБА Зайон Уильямсон сможет когда-нибудь достичь уровня лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса или форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, сообщает New York Post.

В сезоне-2018/19 Зайон выступал за команду университета Дьюка «Блю Девилз», с которой дошёл до раунда Elite 8 студенческой лиги NCAA. 18-летний игрок набирал 22,6 очка, собирал 8,9 подбора, отдавал 2,1 передачи, а также совершал 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота за 30,0 минуты в среднем за матч.

По итогам сезона Уильямсон был признан лучшим баскетболистом NCAA и попал в первую символическую сборную турнира.

У «Нью-Йорка», «Кливленд Кавальерс» и «Финикс Санз» самые высокие шансы получить право выбора под первым номером — 14%. В топ-5 входят также «Чикаго Буллз» (12,5%) и «Атланта Хоукс» (10,5%). Лотерея драфта состоится в Чикаго 14 мая.

Ранее сообщалось, что «Никс» могут предложить первый пик вместе с другими активами за Дэвиса или другого звёздного игрока, но не все в клубе считают такую сделку выгодной.