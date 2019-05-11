Маскот «Хьюстона» встал на колени перед Матерью драконов из «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен (Матерь драконов) в популярном сериале «Игра престолов», посетила шестую встречу серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Во время паузы в матче маскот «Хьюстона» по имени Клатч, проходивший мимо Кларк, от удивления уронил на паркет стакан с кофе, после чего встал на колени перед актрисой. Диктор арены представил Эмилию как персонажа из «Игры престолов».

Видео доступно на странице «Хьюстона» в «Инстаграме».

Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» — 118:113. Калифорнийский клуб выиграл серию со счётом 4-2. В финале плей-офф Западной конференции «Уорриорз» сыграют с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).