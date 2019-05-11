Харден: сильно разочарован вылетом «Хьюстона» из плей-офф

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден дал комментарий после вылета команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В шестом матче серии второго раунда с «Голден Стэйт Уорриорз» техасцы уступили на своей площадке со счётом 113:118 (2-4).

«Всегда очень больно, когда понимаешь, что у тебя были возможности. Испытываю сильное разочарование. Надо ещё до конца осознать произошедшее и найти способы стать лучше.

Мы упустили много возможностей. Не воспользовались возможностями в предыдущей игре, в первой и второй встречах. Если происходит подобное, твоя команда проигрывает», — цитирует Хардена Houston Chronicle.

В финале Западной конференции «Голден Стэйт» сыграет с победителем серии «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).