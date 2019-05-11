Д'Антони: костяк «Рокетс» всё ещё молод, в следующем году мы поборемся за титул

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони послы вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сказал, что его команда в следующем сезоне снова будет претендовать на чемпионский титул. В шестом матче серии второго раунда с «Голден Стэйт Уорриорз» техасцы уступили на своей площадке со счётом 113:118 (2-4).

«Наш костяк всё ещё молод. Уверен, Дэрил Мори проделает отличную работу. Сейчас нет ограничений по времени. Нету такого, что в следующем сезоне у нас не будет возможности побороться за титул. Мы сможем это сделать. Надеюсь, мы извлечём урок из ошибок и выступим лучше», — приводит слова Д'Антони журналист The Athletic Майкл Скотто на своей странице в «Твиттере».

В финале Западной конференции «Голден Стэйт» сыграет с победителем серии «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).