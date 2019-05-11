«Нью-Орлеан» хочет убедить Дэвиса остаться, но игрок по-прежнему намерен уйти

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис через две недели проведёт встречу в Лос-Анджелесе с исполнительным вице-президентом клуба по баскетбольным операциям Дэвидом Гриффином, сообщает журналист NBC Флетчер Мэкел на своей странице в «Твиттере».

Владелец «Пеликанс» Гейл Бенсон и разыгрывающий защитник команды Джру Холидей, возможно, тоже будут присутствовать на встрече.

Представители «Нью-Орлеана» хотят убедить Дэвиса остаться, но звёздный форвард не менял своего решения и по-прежнему намерен покинуть клуб.

Ожидается, что в межсезонье Энтони попытаются заполучить «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».

«Пеликанс» завершили регулярный чемпионат сезона-2018/19 на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из штата Луизиана одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.