Мори — о победе «Голден Стэйт»: когда идёшь за королём, лучше не промахиваться

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поздравил «Голден Стэйт Уорриорз» с победой в серии и выходом в финал Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.



«Когда идёшь за королём, лучше не промахиваться. Мои поздравления «Голден Стэйт Уорриорз», — написал в своём «твиттере» Дэрил Мори.



Напомним, в шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 118:113. Определяющей стала заключительная четверть, которую «воины» выиграли со счётом 36:26.



«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3-3).