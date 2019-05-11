Райт: скажи кто-нибудь, что однажды я окажусь в России, я был бы в шоке

Легкий форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт рассказал, страшно ли было переезжать в Россию.



«Нет, не думаю, что у меня были какие-то особые страхи. Рассказывают про Россию, конечно, всякое, особенно тем, кто из США, как и я. В новостях видишь разные вещи, но это в основном фейк-ньюс: мол, русские неприятные, недружелюбные, холодные. Скажи мне кто-нибудь раньше, что однажды я окажусь в России, я был бы в шоке.



Как только сюда приехал, обнаружил, что русские – ужасно дружелюбные, доброжелательные и не ходят круглый год в безразмерных меховых шапках и шубах. В общем, я провел собственное расследование и понял, что Россия – крутое место. Немного холодное, но это терпимо», — приводит слова Доррелла Райта официальный сайт краснодарской команды.