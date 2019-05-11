Игрок «Бостона»: играть с Ирвингом очень сложно

Неназванный игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» раскритиковал Кайри Ирвинга, отметив, что с ним очень сложно выступать в одной команде. По его словам, это связано с тем, что всё в команде вращается вокруг него, но при этом в коллективе уважают талант звёздного разыгрывающего.



«Все уважают талант Кайри Ирвинга, но играть с ним очень сложно. Всё в команде крутится вокруг него», — приводит слова неназванного игрока команды Stadium.



В регулярном сезоне НБА «Бостон» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем побед и поражений 49-33. В первом раунде плей-офф «Селтикс» прошли «Индиану Пэйсерс» (4-0). После этого «Кельты» в пяти матчах полуфинала Западной конференции уступили «Милоуки Бакс».