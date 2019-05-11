Веселы и Калинич, вероятно, не помогут «Фенербахче» в «Финале четырёх» Евролиги

17 мая в Витории стартует «Финал четырёх» Евролиги. Действующий вице-чемпион турнира «Фенербахче» проведёт полуфинальную встречу с «Анадолу Эфес». Ранее сообщалось, что команде в этом матче не смогут помочь Луиджи Датоме и Жоффри Ловернь.

Теперь же стало известно, что «Фенербахче» в «Финале четырёх» не сможет рассчитывать и на лидеров коллектива — Николу Калинича и Яна Веселы. Оба продолжают восстанавливаться после повреждений.

«Калинич и Веселы примут участие в тренировке, и мы оценим их состояние. На данный момент всё указывает на то, что они, вероятнее всего, не сыграют в „Финале четырёх“. Конечно, мы не знаем наверняка, как пройдёт процесс реабилитации. Подождём до дня полуфинала, чтобы быть уверенными на 100 процентов», — приводит слова менеджера команды Дженка Ренда Eurohoops.