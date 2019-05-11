Вогел впечатлил руководство «Лейкерс» и получил ещё одно собеседование

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не прекращает работу по поиску нового главного тренера команды. Одним из основных кандидатов на этот пост является Фрэнк Вогел, о чём уже сообщалось ранее. Боссы калифорнийцев уже провели с ним встречу.

Специалист произвёл на представителей клуба сильное впечатление, сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Ожидается, что стороны вскоре проведут второе собеседование относительно вакантной должности главного тренера команды.

огел провёл в качестве главного тренера в НБА восемь сезонов. За это время в регулярных чемпионатах 46-летний специалист одержал 304 победы и потерпел 291 поражение. С «Индианой Пэйсерс» Вогелу дважды удавалось выходить в финал Восточной конференции.