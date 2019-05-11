Плаза: как минимум до утра не хочу думать о ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от победы своей команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», которая позволила петербуржцам выйти в полуфинал турнира.

«Возможно, мы не оправдали ожиданий людей, которые считали, что «Локомотив» уверенно выиграет серию. Сейчас я рад и как минимум до утра не хочу думать о ЦСКА. Как мы отпразднуем? Возможно, прокатимся по Неве», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, сегодня, 11 мая, «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 87:85 и оформил победу в серии — 3-1. В полуфинале турнира петербуржцы встретятся с ЦСКА. За вторую путёвку в финал поборются «Химки» и УНИКС.