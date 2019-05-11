Ведищев: в межсезонье «Локомотиву-Кубань» предстоит серьёзно перестроить состав

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подвёл предварительные итоги сезона для команды, прокомментировав вылет коллектива из четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», он был лучше в этой серии. Конечно, в четвертьфинале, обладая преимуществом своей площадки, мы рассчитывали на другой исход. Как мне показалось, у команды были проблемы с физической готовностью и тактическим планом на эту серию. В межсезонье нам предстоит серьёзно перестроить состав и создать амбициозный коллектив, способный играть под давлением и добиваться результата», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Краснодарская команда уступила в четвертьфинальной серии «Зениту» со счётом 1-3.