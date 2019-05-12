Браун может быть уволен из «Филадельфии», если команда не пройдёт «Торонто»

Руководство «Филадельфии Сиксерс» рассмотрит вариант с увольнением главного тренера команды Бретта Брауна, если коллектив из Пенсильвании не сумеет выйти в финал Восточной конференции. Более того, в случае невыхода в финал шансы специалиста сохранить пост будут минимальны, сообщает New York Times.

На данный момент счёт в полуфинальной серии Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Торонто Рэпторс» 3:3. Заключительный матч этого противостояния пройдёт на арене канадцев.

Бретт Браун возглавляет «Филадельфию» с 2013 года. С ней он пережил перестройку команды и так называемый «процесс». В первые годы в Пенсильвании Браун вместе с командой установил ряд антирекордов лиги. Всего в регулярных чемпионатах под руководством специалиста «Филадельфия» провела 492 матча, победив в 178 из них.

С учётом нынешнего сезона, Браун дважды выводил «Сиксерс» в плей-офф.