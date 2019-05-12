«Кливленд» провёл собеседование с Вантерпулом по поводу поста главного тренера

«Кливленд Кавальерс» провёл первый раунд собеседований с четырьмя кандидатами на вакантный пост главного тренера команды, сообщает ESPN. Одним из них является ассистент наставника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэвид Вантерпул, в качестве игрока выступавший за ЦСКА в течение двух сезонов и становившийся чемпионом Евролиги. Также Вантерпул пять лет проработал в тренерском штабе «армейцев».



Кроме того, у генерального менеджера «Кливленда» Коби Олтмэна состоялись переговоры с ассистентами «Денвер Наггетс» Хорди Фернандесом и Уэсом Анселдом, а также ассистентом «Орландо Мэджик» Стивом Хетцелем.



Ранее «Кавальерс» провели собеседование с Этторе Мессиной, который работает в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс», а ранее возглавлял ЦСКА.

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