«Голден Стэйт» хочет, чтобы Ст. Карри и К. Томпсон провели в команде всю карьеру

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб после победы в серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» выразил желание сохранить в команде разыгрывающего Стефена Карри и атакующего защитника Клэя Томпсона.



«Несомненно, я хочу, чтобы Карри и Томпсон провели у нас всю карьеру. Такова наша цель. Посмотрим, удастся ли её достичь», – приводит слова Лэйкоба ESPN.



Карри и Томпсон выступают за «Голден Стэйт» всю карьеру в НБА с тех пор, как были выбраны на драфте. Карри в 2017 году подписал с «Уорриорз» пятилетний контракт на общую сумму $ 210 млн.



Томпсон в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента. «Голден Стэйт» сможет предложить ему максимально выгодное пятилетнее соглашение на общую сумму $ 188 млн. При этом, если защитник попадёт в символическую сборную сезона НБА, то получит дополнительный бонус $ 33 млн.

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