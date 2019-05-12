Владелец «Хьюстона»: надо было наступить на горло «Уорриорз» и перерезать его

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилмэн Фертита после поражения в серии второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» выразил уверенность, что его команда сможет стать чемпионом в будущем.



«Голден Стэйт» показал, почему он является чемпионом. Мы поучимся у них, чтобы взять реванш в следующем сезоне. Однажды мы дадим «Уорриорз» пинка под зад. Я гарантирую это.



Я боец по натуре. И команда должна перенять мой бойцовский дух. Нам нужно было наступить на горло «Голден Стэйт» в пятом матче серии, а потом перерезать его в шестом. Не просто перебросать их, а именно наступить на горло, вернуться в Хьюстон и добить. Команда ещё усвоит несколько моих принципов в ближайшие годы», – приводит слова Фертиты ESPN.

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