Майк Мэлоун: стычка Уилла Бартона и Сета Карри – детский лепет по меркам 90-х

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун не считает, что конфликт лёгкого форварда команды Уилла Бартона с атакующим защитником «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сетом Карри в шестом матче серии второго раунда плей-офф заслуживает особого внимания.



«На мой взгляд, Карри делает из мухи слона. Если это считать провокацией… Я имею в виду, что я рос во времена совершенно другой НБА. Сет, конечно, может называть это провокацией и наглостью. Но по меркам 90-х – это просто детский лепет.



Бартон пытался избежать столкновения с падающим ему в колени соперником, чтобы не получить травму. Карри воспринял это враждебно. Парни слегка потолкались и разошлись», – приводит слова Мэлоуна ESPN.



После шести матчей счёт в серии равный 3-3.

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