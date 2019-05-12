Владелец «Голден Стэйт»: Клэй Томпсон — мой любимчик

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб не скрывает особых симпатий к атакующему защитнику команды Клэю Томпсону.



«Томпсон один из немногих игроков, кто остался в команде с тех пор, как я купил организацию в 2010 году. У меня к нему всегда было особое отношение. Ведь он является первым баскетболистом, кого выбрали на драфте после того, как я стал владельцем. Самым первым. Поэтому чувствую такую привязанность к Клэю. И всегда говорю, что он мой любимчик», — цитирует Лэйкоба ESPN.



Томпсон в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента. «Голден Стэйт» сможет предложить ему максимально выгодное пятилетнее соглашение на общую сумму $ 188 млн. При этом, если попадёт в символическую сборную сезона НБА, защитник получит дополнительный бонус в размере $ 33 млн.

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