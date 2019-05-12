Д'Антони: «Хьюстон» не смог нокаутировать чемпиона

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони тяжело переживает неудачу в серии второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Это поражение оставит глубокий след. О таком быстро не забудешь. Безусловно, горечь не пройдёт ни сегодня, ни завтра, ни через несколько дней. Это очень болезненно. Мы не показали свой лучший баскетбол. А чтобы победить «Голден Стэйт», нужно было продемонстрировать максимум. Наше противостояние можно сравнить с боксёрским поединком, в котором нужно нокаутировать чемпиона. Мы не смогли их нокаутировать», — приводит слова Д'Антони ESPN.



«Хьюстон» проиграл серию со счётом 2-4, уступив в последнем матче, несмотря на то что в нём не принимал участия из-за травмы самый результативный игрок соперника — лёгкий форвард Кевин Дюрант.

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