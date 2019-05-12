Харден: слабый старт в регулярном чемпионате аукнулся «Хьюстону» в плей-офф

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден высказал мнение по поводу одной из причин поражения команды в серии второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Слабый старт в регулярном чемпионате аукнулся нам в плей-офф. Особенно это сказалось в серии с такой сильной командой, как «Голден Стэйт». В таком противостоянии была важна каждая мелочь, способная увеличить шансы на победу.



Четвёртое место в конференции по итогам регулярного чемпионата дало нам преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Но второй мы начали на выезде, а это труднее. Нужно было лучше играть в начале сезона», — цитирует Хардена Clutch Points.



В первых 25 матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» одержал 11 побед при 14 поражениях.

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