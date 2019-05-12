Хорфорд готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Бостоне» на три года

Стартовый мощный форвард «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд готов отказаться от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 30,1 млн, чтобы подписать новое соглашение на более финансово выгодных для организации условиях, сообщает Boston Herald. Но при этом игрок хочет получить трёхлетний договор.



32-летний Хорфорд выступает за «Бостон» в течение трёх последних лет. В нынешнем сезоне игрок набирал по 13,6 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 4,2 передачи за 29 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 13,9 очка, 9 подборов и 4,4 передачи за 34 минуты в плей-офф.



«Бостон» проиграл серию второго раунда плей-офф НБА «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.

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