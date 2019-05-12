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Нёрс: в седьмом матче лидеры «Торонто» будут играть так много, как будет нужно

Нёрс: в седьмом матче лидеры «Торонто» будут играть так много, как будет нужно
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс планирует увеличить игровую нагрузку на ведущих баскетболистов команды в решающем, седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфия Сиксерс».

«Рассчитываю, что наши лидеры будут играть так много, как будет нужно, до тех пор, пока исход встречи не станет абсолютно ясен», – приводит слова Нёрса TSN.

Счёт в серии до четырёх побед — 3-3. Седьмой матч состоится в Торонто.

До сих пор в нынешнем плей-офф разыгрывающий Кайл Лоури и лёгкий форвард Кавай Леонард проводили на площадке по 37 минут за игру, мощный форвард Паскаль Сиакам – по 36, атакующий защитник Дэнни Грин – по 31 и центровой Марк Газоль – по 30. Никто из резервистов не играл в среднем более 20 минут.

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