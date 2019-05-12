Кидд войдёт в тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс»

12 мая стало известно, что руководство «Лейкерс» достигло соглашения о подписании контракта с Фрэнком Вогелом. 45-летний специалист займёт в клубе должность главного тренера и заменит на этом посту Люка Уолтона.

Первым ассистентом Вогела в коллективе станет Джейсон Кидд, сообщает ESPN. Ожидается, что Кидд окажет положительное влияние на развитие разыгрывающего защитника Лонзо Болла. Кроме того, у специалиста хорошие отношения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, с которым они вместе выступали в составе национальной сборной США.

Последним местом работы Кидда был «Милуоки Бакс». Джейсон возглавлял команду из Висконсина на протяжении почти четырёх сезонов. Также в тренерской карьере Кидда числится сезон во главе «Бруклин Нетс». В регулярных чемпионатах в качестве тренера он провёл 373 матча и одержал 183 победы.