ЦСКА заинтересован в услугах Милутинова

Руководство ЦСКА проявляет интерес к центровому пирейского «Олимпиакоса» Николе Милутинову, сообщает Eurohoops. Контракт сербского баскетболиста с греческим клубом истекает по завершении следующего сезона.

Права на Милутинова также принадлежат «Сан-Антонио Спёрс», который выбрал Милутинова на драфте-2015 под 26-м номером.

В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги баскетболист принял участие в 28 матчах, набирая в них 11,7 очка, собирая 7,9 подбора и совершая 1,5 передачи за 26,1 минуты игрового времени. При этом реализация двухочковых бросков составляет 66,1%. Средний рейтинг эффективности в сезоне доходил до отметки «20».

Добавим, что в ходе регулярного чемпионата Милутинов оформил шесть дабл-даблов.