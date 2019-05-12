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Стоттс: без Худа и Кантера мы бы сейчас смотрели баскетбол по телевизору

Стоттс: без Худа и Кантера мы бы сейчас смотрели баскетбол по телевизору
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс высоко оценил вклад баскетболистов Родни Худа и Энеса Кантера, которых команда заполучила по ходу сезона, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Без Худа и Кантера мы бы сейчас сидели дома и смотрели баскетбол по телевизору. Они много дали нам в серии с «Оклахома-Сити Тандер» и во втором раунде. Без них мы бы не были там, где мы сейчас находимся», — приводит слова Терри Стоттса NBC.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» в шестом матче серии полуфинала Западной конференции на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс». Счёт в серии стал равным — 3-3. Следующий матч состоится в Денвере 12 мая. Начало встречи — в 22:30 по московскому времени.

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