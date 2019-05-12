Грин: Карри и Томпсон никогда не терялись в сложные моменты

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин подчеркнул, что у его партнёров по команде Стефена Карри и Клэя Томпсона сильный характер.



«Я не помню такой ситуации, чтобы у нас был важный матч, который нужно выиграть, а мои парни терялись. Я такого не помню. У них бывают плохие игры. Но я не видел, чтобы они терялись в ситуации, когда на них оказывается большое давление, чтобы они сдавались перед лицом каких-либо обстоятельств.



Да, у них более свежая кожа и они мягкие. Но Стефен Карри и Клэй Томпсон никогда не терялись в сложные моменты. Но никто не обращает на это внимания, потому что они здорово бросают в кольцо. Но к чёрту броски. У них есть характер», — приводит слова Дреймонда Грина The Athletic.