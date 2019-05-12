Порзингис подрался в Латвии и пообещал отправить обидчика «обратно в Россию»

Известный латвийский баскетболист, мощный форвард «Даллас Маверикс» Кристап Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает Baltias Baiss. По информации источника, драка произошла неподалёку от ночного клуба «Cukurfabrik». На видео, которое распространяется в социальных сетях, можно увидеть, как рядом с ночным клубом стоит компания людей, среди которых находится и спортсмен. Над глазом у Порзингиса кровавая рана, а майка порвана.



После конфликта баскетболист продолжал словесную перепалку с оппонентами, пообещав одному из обидчиков отправить его «обратно в Россию». Вероятно, продолжение конфликта удалось урегулировать охране.



Причины конфликта пока неизвестны. По одной из версий, Порзингиса ударили пивной кружкой.